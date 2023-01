Prosegue la preparazione del Parma verso la gara di martedì prossimo contro l'Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I ducali si sono ritrovati stamattina agli ordini di Fabio Pecchia, al Centro Sportivo di Collecchio, per una seduta d'allenamento contraddistinta da esercitazioni tecniche con la palla, esercitazione tattica per reparti a fasi alterne e una partita finale a tutto campo, seguita dai tifosi gialloblu a bordo campo. Domani si replica: altra seduta alla mattina.