Dopo l’allenamento di rifinitura andato in scena questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha convocato 24 calciatori per la partita di stasera contro l’Inter, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. L'elenco completo, nel quale non compaiono Jayden Oosterwolde e Vasilios Zagaritis che hanno accusato sintomi influenzali: