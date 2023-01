Seduta al mattino per il Parma in vista del match contro l’Inter, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Sul campo 1 del Centro Sportivo di Collecchio la squadra ha svolto attivazione tecnica, esercitazione tattica e tecnica, oltre a una partita conclusiva a campo ridotto. Nella giornata di domani, martedì 10 gennaio, gli uomini di Fabio Pecchia sosteranno la seduta di rifinitura al mattino al Centro Sportivo di Collecchio, prima della partenza per Milano.