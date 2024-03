Archiviata l'esperienza in Champions League, il Napoli inizierà domani a concentrarsi sull'impegno in campionato di domenica contro l'Inter a San Siro. Il club partenopeo fa infatti sapere che la squadra di Francesco Calzona usufruirà oggi di un giorno di riposo per ritrovarsi domani al Konami Training Centre di Castelvolturno per il primo allenamento in vista della sfida contro i nerazzurri.