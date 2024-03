Il Napoli torna al lavoro per preparare il match di San Siro contro l'Inter, valido per la 29esima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20.45.

Questa mattina all'SSCN Konami Training Center la squadra di Calzona ha lavorato sul campo, dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è sottoposto ad una seduta tecnico tattica. I calciatori che non hanno giocato dall'inizio a Barcellona hanno poi chiuso la sessione con una partitina a campo ridotto.