Tante buone notizie per Mazzarri in vista della finale di Supercoppa in programma domani a Riyadh. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo aver concluso il doppio affare, anche Traoré e Ngonge saranno a disposizione del tecnico azzurro, andando a rimpolpare il reparto offensivo privo di Osimhen.

Si va verso la conferma della difesa a tre, anche perché sia Mazzocchi e che Cajuste, usciti doloranti contro la Fiorentina, si sono allenati in gruppo e saranno titolari. Ancora out Olivera, mentre Demme spera di andare in panchina.