Kvicha Kvaratskhelia a parte. L'attaccante georgiano del Napoli, riporta il club sul proprio sito ufficiale, ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri in allenamento nel corso dell'odierna seduta in vista del match contro l'Inter, per il quale ora la presenza del giocatore appare in dubbio. Per quel che riguarda il lavoro compiuto dai partenopei, dppo una fase di attivazione e torello c'è stata un'esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Chiusura dedicata a lavoro tattico. Mario Rui ha fatto intera seduta in gruppo.