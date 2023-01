Il Napoli tornerà in campo con una novità: la formazione di Luciano Spalletti scenderà infatti in campo mercoledì 4 gennaio contro l'Inter presentando sulle proprie maglie un nuovo sponsor. Il club partenopeo ha infatti annunciato una nuova partnership con Dunamu Inc., azienda fintech sudcoreana proprietaria del marchio Upbit - una delle piattaforme di exchange di criptovalute più grandi del mondo, che campeggerà fino al termine della stagione 2023/2024 sulle maglie azzurre come Back-of-Shirt Partner e sarà Global Crypto-Exchange Partner del Club in tutte la gare di Serie A, Coppa Italia ed amichevoli.