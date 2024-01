Allenamento mattutino per il Napoli che prepara la finale di Supercoppa italiana contro l'Inter che si giocherà lunedì 22 gennaio allo stadio Al-Awwal. Dopo il riscaldamento, il gruppo di Walter Mazzarri ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Primo giorno di allenamento per Hamed Traorè che ha fatto lavoro personalizzato in campo. Jens Cajuste e Pasquale Mazzocchi hanno lavorato in gruppo. Personalizzato in campo per Diego Demme.