Al termine della rifinitura della vigilia al centro di allenamento Luigi Berlusconi, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha convocato 24 giocatori per la partita di domani sera all'U-Power Stadium contro l'Inter. Subito in lista il nuovo arrivato in casa brianzola, l'attaccante Daniel Maldini, che avrà la maglia numero 27.

Di seguito la lista completa:

1 Lamanna, 2 Donati, 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 8 Akpa Akpro, 9 Colombo, 13 Pedro Pereira, 18 Bettella, 19 Birindelli, 21 V. Carboni, 22 Pablo Marí, 23 Sorrentino, 24 Maric, 27 Maldini, 28 Colpani, 32 Pessina, 33 D'Ambrosio, 38 Bondo, 47 Mota Carvalho, 66 Gori, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.