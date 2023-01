La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ipotizza la formazione del Monza contro l'Inter partendo da una certezza: in mediana non ha recuperato Rovella. A trovare spazio potrebbero essere Pessina e Machin, mentre Marì torna titolare a soli 72 giorni dall’accoltellamento subìto ad Assago. Davanti, invece, tutto ruota intorno a Petagna: se l’ex Napoli partirà dalla panchina, allora toccherà a Mota Carvalho guidare l'attacco.