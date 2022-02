Qui Milan – Tomori e Ibra verso il no, tutto ok per Kessie

Difficilmente, contro l'Inter, Pioli potrà contare sul centrale e sull'attaccante

Dalla Gazzetta dello Sport arrivano novità per quanto riguarda lo stato di salute del Milan in vista del derby di sabato. La buona notizia riguarda Tomori, tornato a trotterellare sul campo per la prima volta dopo l'operazione al menisco. "Nei prossimi giorni il difensore inglese proverà ad aumentare i carichi di per testare la reazione del ginocchio, anche se al momento sembra difficile lo si possa vedere in campo per il derby di sabato - si legge -. Situazione in continuo monitoraggio anche per Ibrahimovic, che ha proseguito nel lavoro di recupero dall'infiammazione al tendine d’Achille: il dolore non è passato del tutto, un suo impiego resta difficile, ma da domani a sabato lo svedese potrebbe provare a fare un tentativo sul campo". Tutto ok, invece, per quanto riguarda Kessie: l'ivoriano è tornato oggi in Italia e da domani si allenerà regolarmente in gruppo.