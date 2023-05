Rafael Leao è il dubbio più grande per Milan-Inter di questa sera. Come spiega il Corriere dello Sport, stamattina, con il test che verrà effettuato a Milanello, i rossoneri sapranno se potranno contare anche sul portoghese oppure se ne dovranno fare a meno. "Leao sabato contro la Lazio era uscito dal campo per un’elongazione del muscolo lungo adduttore, ma già lunedì non avvertiva più dolore.

Ecco perché ieri a Milanello ha cominciato a correre sul campo, con un’andatura blanda, senza forzare - spiega il quotidiano romano -. Stamattina infatti Rafa effettuerà scatti e cambi di direzione, e se tutto dovesse andare per il verso giusto, allora verrà convocato e avrà buone possibilità di giocare".