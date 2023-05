Ieri palestra con cure e terapie per Rafael Leao, quasi fuori dai giochi per il derby di domani. "Il Milan prenderà la decisione sul suo impiego solo tra oggi e domani ma tutto porta al no: Rafa non sarà titolare contro l’Inter - conferma la Gazzetta dello Sport -. Troppo rischioso, in vista del ritorno e del finale di stagione. Da capire se sia possibile portarlo in panchina, nella necessità di un ingresso nel secondo tempo. Al suo posto atteso Saelemaekers, come nella partita con la Lazio".