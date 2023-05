Nella mattinata di oggi, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista del derby di Champions con l'Inter in programma mercoledì sera. Secondo quanto riferito da milannews.it, niente lavoro in gruppo per Rafael Leao, reduce dall'elongazione muscolare all'adduttore della coscia destra: secondo il sito rossonero, il portoghese ha svolto un lavoro personalizzato in palestra con cure e terapie. Molto complicato vederlo in campo dopodomani.