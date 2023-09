Una notizia buona e una cattiva per il Milan. Come ampiamente anticipato, Giroud è totalmente recuperato, anche oggi ha lavorato con la squadra e sarà a disposizione di Pioli per il derby di domani. Il tecnico rossonero, invece, come temuto, perde Kalulu: la risonanza magnetiva a cui è stato sottoposto il francese ha evidenziato una piccola lesione retto femorale della coscia sinistra da rivalutare fra circa 10 giorni. Dunque, per il difensore, certamente niente derby e niente Newcastle in Champions. A riferirlo è SkySport24.