Senza impegno infrasettimanale, al contrario del suo prossimo avversario in campionato, il Lecce ha ripreso gli allenamenti in preparazione verso la gara con l'Inter questo pomeriggio, all'Acaya Golf Resort & SPA, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Roberto D'Aversa, che a San Siro non sarà in panchina perché squalificato. Assente e a riposo Pontus Almqvist, mentre ha svolto lavoro personalizzato Patrick Dorgu, a causa di un indolenzimento al ginocchio sinistro dovuto a una contusione rimediata nella rifinitura di venerdì scorso.