Marco Baroni, tecnico del Lecce, perde il norvegese Kristoffer Askildsen per la partita di domenica contro l'Inter. L'ex Sampdoria non si è allenato oggi con la squadra a causa di uno stato influenzale. Ancora in Zambia Lameck Banda, a seguito della morte della nonna a cui era molto legato; assente anche Marin Pongracic. Kastriot Dermaku prosegue nel suo programma di ricondizionamento mentre Joel Voelkerling Persson ha svolto un allenamento personalizzato. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, nel pomeriggio la partenza per Milano.