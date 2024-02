È ripresa nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort & SPA la preparazione del Lecce di Roberto D'Aversa in vista della gara con l’Inter, in programma domenica alle 18:00 al Via del Mare. Assente il portiere Federico Brancolini, ha proseguito nel lavoro personalizzato Lameck Banda. Domani mattina allenamento all’Acaya.