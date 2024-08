Dopo la brutta sconfitta rimediata ieri all'esordio in campionato contro l'Atalanta, il Lecce, questa mattina, si è già rimesso al lavoro in vista della gara di sabato con l’Inter. All’Acaya Golf Resort & SPA è andato in scena l'allenamento al quale non ha partecipato Kaba, che ha svolto un lavoro personalizzato. La preparazione proseguirà domani, con una seduta programmata per il pomeriggio.