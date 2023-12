In casa Lecce i dubbi principali di D'Aversa per la sfida contro l'Inter riguardano l'attacco, orfano di Almqvist. I due ballottaggi coinvolgono Piccoli e Krstovic al centro del reparto e Sansone o Strefezza per completare il tridente in cui ci sarà sicuramente Banda. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.