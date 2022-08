Prosegue la preparazione del Lecce in vista del debutto in Serie A contro l'Inter, in programma sabato 13 agosto al Via del Mare (kick-off ore 20.45). La squadra salentina è scesa in campo oggi agli ordini di Marco Baroni per una doppia seduta d'allenamento a cui non hanno partecipato Alessandro Tuia, Kastriot Dermaku e Gabriel Strefezza, impegnati in un lavoro personalizzato. Kristoffer Askildsen, invece, è rimasto a riposo.