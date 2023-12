E' proseguito stamattina, all'Acaya Golf Resort & SPA, il lavoro di preparazione del Lecce in vista della sfida di sabato sera contro l'Inter. Nella seduta odierna, Roberto D'Aversa ha perso Kastriot Dermaku, vittima di trauma distorsivo al ginocchio sinistro, a seguito di un contrasto di gioco, la cui entità verrà valutata domani attraverso esami strumentali. Pontus Almqvist, invece, ha proseguito nel proprio percorso di recupero svolgendo un lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma la rifinitura , a porte chiuse, al Via del Mare, prima del trasferimento a Milano.