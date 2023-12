Buone notizie per Roberto D'Aversa dall'allenamento odierno del Lecce, andato in scena oggi al Via del Mare, a tre giorni dalla sfida di campionato contro l'Inter: in gruppo, infatti, sono tornati Federico Baschirotto, ieri out per uno stato influenzale, e Patrick Dorgu. L'unico assente nelle fila dei salentini, quindi, rimane Pontus Almqvist, che ha svolto un lavoro personalizzato.