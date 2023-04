Allenamento pomeridiano per la Lazio di Maurizio Sarri che questa mattina è tornata in campo alle ore 11:00 presso il Centro Sportivo di Formello. Stando al report pubblicato dal sito ufficiale, seduta dedicata ad ampie esercitazioni tattiche per i biancocelesti che, divisi per reparti, hanno lavorato in vista del prossimo impegno esterno contro l'Inter, in programma domenica alle 12:30. Una serie di conclusioni dal limite da parte di centrocampisti e attaccanti, infine, hanno concluso l'allenamento.