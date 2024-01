In attesa delle prime prove tattiche, Sky Sport anticipa qualche possibile scelta di formazione in casa Lazio in vista dela semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Secondo l'emittente non è sicuro che Luis Alberto e Ciro Immobile (le cui condizioni sono da valutare, non è al top della forma dopo l'infortunio) partano titolari con l'Inter. Possibile quindi il tridente leggero con Felipe Anderson falso nove, mentre in mezzo può vedersi l'ex Matias Vecino.