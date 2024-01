Il grande dubbio in casa Lazio riguarda Immobile. Il capitano biancoceleste è tornato in campo negli ultimi minuti di gara con il Lecce, giusto in tempo per raccogliere un giallo che gli farà saltare il Napoli in campionato per squalifica.

Sarri valuta le condizioni di Immobile, ma i dubbi sulla sua titolarità resteranno fino a venerdì. L'alternativa è quella di riproporre Felipe Anderson al centro del tridente con Zaccagni e uno tra Pedro e Isaksen. In dubbio anche Patric, infortunatosi domenica alla spalla: Gila e Romagnoli partono in vantaggio. A scriverlo è il Corriere dello Sport.