La Lazio si prepara alla sfida di questa sera contro l'Inter, seconda semifinale della Supercoppa Italiana dopo quella di ieri che ha visto il Napoli trionfare sulla Fiorentina. La botta incassata ieri nel torello tiene in forte dubbio Rovella: per Sportmediaset è più no che sì, con Cataldi pronto ad una maglia da titolare. Anche Zaccagni farà di tutto per esserci, ma precauzionalmente è pronto Isaksen.