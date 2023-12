Salvo sorprese, l'unico giocatore indisponibile della Lazio per il match di domenica sera contro l'Inter sarà Gustav Isaksen. Stando a quanto riporta l'edizione online de Il Messaggero, infatti, nell'allenamento post-Atletico Madrid che andrà in scena oggi sono attesi in gruppo Elseid Hysaj e Patric, reduce dalla febbre. Si unirà al resto dei compagni, ovviamente, anche Nicolò Rovella, out per squalifica in Champions, mentre Maurizio Sarri incrocia le dita anche per riavere a disposizione Alessio Romagnoli.