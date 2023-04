Nelle prove tattiche di ieri in casa Lazio, Sarri ha provato Felipe Anderson sulla corsia di destra: secondo il Corriere dello Sport si tratta di un indizio sui passi avanti di Immobile, pronto a candidarsi per una maglia dal 1' contro l'Inter. "Se alla fine Ciro ce la dovesse fare, ai suoi fianchi ci saranno Felipe e Zaccagni. In caso contrario il brasiliano si piazzerebbe nel ruolo di centravanti, con l’inserimento di Pedro sulla destra", spiega il giornale.

In mediana spazio a Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, mentre in difesa il ballottaggio tra Casale e Patric è sempre vivo, con il primo in vantaggio per affiancare Romagnoli al centro della difesa,completata sulle corsie esterne da Marusic e Hysaj.