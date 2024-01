Primo giorno di lavoro a Riad concluso per la Lazio di Maurizio Sarri che per la sfida di venerdì contro l'Inter vorrà schierare il miglior undici possibile con l'intento di raggiungere la finale. L'idea del tecnico toscano è quella di non snaturare troppo il suo fedele 4-3-3, fa sapere Il Messaggero che nella bozza della probabile formazione laziale contro i campioni in carica disegna il seguente undici: solito Provedel a difesa della porta, protetto da Lazzari, Romagnoli e Marusic. Gila, pronto ad alternarsi a Patric in caso di evenienza. Meno certo invece il centrocampo, in ballottaggio infatti Vecino e Luis Alberto, "mentre Rovella e Guendouzi intravedono una maglia dal 1'" si legge sul quotidiano romano che parla di un altro grande ballottaggio in attacco tra Immobile o Isaksen.

"In base alla scelta tra questi due dipenderà la posizione di Felipe Anderson (falso nueve o esterno). Sull'out mancino nonostante i soliti acciacchi resta in vantaggio Zaccagni su Pedro".