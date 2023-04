Allenamento pomeridiano per la Lazio di Maurizio Sarri a Formello, in vista della gara di domenica contro l'Inter. Come riporta il sito ufficiale del club biancoceleste, dopo una prima fase di riscaldamento di carattere tecnico, il gruppo ha svolto un ampio lavoro tattico, seguito da una doppia partitella, a campo ridotto, decisa da una rete di Danilo Cataldi.