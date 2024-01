Archiviata la vittoria contro il Lecce, la Lazio di Maurizio Sarri si è ritrovata questa mattina a Formello per iniziare la preparazione della semifinale di Supercoppa contro l'Inter. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, dopo una prima fase di riscaldamento tecnico, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di natura muscolare, seguito da alcune conclusioni verso la porta. Una partitella a campo ridotto ha concluso la seduta. Nella giornata di domani, è prevista la partenza per Riad.