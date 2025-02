Thiago Motta pensa a fare una vera e propria rivoluzione di formazione per la gara di domani contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità dalla Continassa dopo l'allenamento odierno: l'idea è quella di cambiare un uomo per reparto, con Nicolò Savona destinato a scalare in difesa al posto di Lloyd Kelly, disponibile ma un po’ debilitato da una gastroenterite che lo ha costretto a saltare un giorno di allenamento. A centrocampo, dentro Teun Koopmeiners e Khéphren Thuram, il cui duello ravvicinato col fratello Marcus dovrebbe essere però almeno inizialmente rimandato viste le condizioni dell'attaccante dell'Inter.

In attacco, la novità principale dall’inizio dovrebbe essere rappresentata da Francisco Conceiçao, sul versante opposto a quello di Nico Gonzalez a fianco di Randal Kolo Muani, mentre Kenan Yildiz e Samuel Mbangula dovrebbero entrare a gara in corso; anche Dusan Vlahovic è destinato ad accomodarsi nuovamente in panchina. Pochi dubbi invece sul resto della difesa, con Federico Gatti e Renato Veiga pronti a garantire protezione e Timothy Weah nuovamente incaricato a dare spinta sulla destra. Resta aperto il ballottaggio in porta tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin.