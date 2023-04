Federico Chiesa rischia seriamente di stare ancora fuori e saltare la sfida all'Inter in coppa martedì prossimo. Il dolore al ginocchio (non quello operato) continua ad essere avvertito e non si vede la luce in fondo al tunnel. "Per due volte, nelle ultime settimane, Chiesa si è sottoposto agli esami strumentali al JMedical, poi durante la sosta per le nazionali è volato in Austria dal professor Fink, lo stesso luminare che l’operò al ginocchio sinistro nel gennaio del 2022 - spiega la Gazzetta dello Sport -. Ma tutte le visite, sia a Torino che a Innsbruck, non hanno evidenziato problematiche particolari. Allegri di recente ha parlato genericamente di tendinite, ma il dolore di cui soffre Federico pare troppo importante per essere giustificato da una semplice infiammazione. Così lo staff medico della Juve ora sta pianificando di indagare più a fondo con un’artroscopia a fibra ottica. Un esame ancora più approfondito, anche per dissipare il sospetto di alcuni, per cui Chiesa soffrirebbe di una sorta di blocco psicologico che gli impedirebbe di tornare a spingere".