Qui Juventus – Kulusevski verso la titolarità, dubbio in difesa per Allegri

A centrocampo Locatelli in regia e Bernardeschi mezzala

S'avvicina a grandi passi il Derby d'Italia. Allegri ritrova Dybala nella lista dei convocati - riferiscono i colleghi di Sky Sport - ma l'argentino partirà dalla panchina. L'allenatore bianconero pensa alla riproposizione del 3-5-2, con Kulusevski e Morata coppia d'attacco secondo le ultime notizie. Bernardeschi e McKennie (in ballottaggio con Bentancur) dovrebbero venire impiegati come mezze ali mentre sugli esterni ci saranno Cuadrado e Alex Sandro. Nel terzetto difensivo, Danilo, Bonucci e Chiellini con De Ligt che rincorre una maglia dal 1' ma dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina. Non ci saranno Kean e Rabiot: il francese si è negativizzato dal Covid negli ultimi giorni, ma non è ancora nelle condizioni per giocare.