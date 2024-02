Anche per Allegri le idee sono molto chiare in vista del match di domenica con l'Inter al Meazza. Solo un paio di dubbi per il tecnico bianconero come scrive la Gazzetta: Rabiot è tornato in gruppo solo ieri, quindi ha pochi allenamenti nelle gambe, ma il francese dovrebbe comunque partire dall'inizio. Weah insidia Kostic, mentre Yildiz è in vantaggio su Chiesa.

PROBABILE JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.