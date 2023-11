Arriva una notizia negativa dalla Continassa per Massimiliano Allegri: Timothy Weah, che era atteso in gruppo almeno parzialmente in questi giorni, non potrà rispettare la tabella di marcia stilata dallo staff medico per il recupero dal suo infortunio. Motivo per cui, riferisce la Gazzetta dello Sport, le sue possibilità di essere convocato per la sfida Juve-Inter di domenica sera si sono azzerate. La ricaduta alla coscia destra accusata obbligherà lo statunitense a stare fermo almeno fino a inizio dicembre.