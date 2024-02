Il giorno dopo la sconfitta dolorosa rimediata ieri sera con l'Inter a San Siro, la Juve deve fare i conti anche con gli acciacchi dei suoi attaccanti Dusan Vlahovic e Federico Chiesa: il serbo ha accusato un sovraccarico all'adduttore della coscia destra che verrà monitorato di giorno in giorno, mentre per l'italiano si tratta di una contusione al piede destro già in miglioramento rispetto a ieri.