Archiviato il ko con il Napoli, la Juventus si è ritrovata con questo obiettivo al JTC per iniziare a lavorare in vista del match di Coppa Italia contro l'Inter in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21. L'allenamento mattutino è stato dedicato ad esercitazioni su possesso palla con squadra schierata, lavoro specifico sulle conclusioni e infine partitella. Seduta di scarico, invece, per chi è sceso in campo dal primo minuto all'Allianz Stadium contro i partenopei.

Domani è previsto un nuovo allenamento al mattino, poi Massimiliano Allegri risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alle 14.