Qui Juve – Perin tra i pali, Kulusevski con Morata: le selte di Allegri

Lo svedese preferito all'argentino forse anche per questioni tattiche: c'è da guardare da vicino Brozovic

Szczesny non è partito con la squadra e raggiungerà Milano solo oggi, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino: per questo motivo, in porta andrà Perin. Per il resto - come riferisce la Gazzetta dello Sport -, Allegri recupera Bonucci e Danilo, ma entrambi non sono ritenuti pronti per giocare tutta la partita e quindi andranno in panchina assieme al portiere polacco. In mezzo, sfida a quattro tra McKennie, Rabiot, Bentancur e Arthur per due maglie. Novità in attacco: il tecnico bianconero non intende sovraccaricare Dybala e quindi Kulusevski è in predicato di partire titolare con Morata anche per sorvegliare l'operato di Brozovic.