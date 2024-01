E' iniziata oggi, con un giorno d'anticipo sull'Inter, la settimana di lavoro verso il Derby d’Italia della Juve, in campo questa mattina alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo da Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno lavorato a lungo sul possesso schierato, per poi cimentarsi con la consueta partitella. Il tutto davanti agli occhi di un ospite speciale come George Weah, leggendario attaccante del Milan e papà dell'esterno bianconero Timothy.