Suona un campanello d'allarme in casa Juventus a pochi giorni dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Nel match di Europa League contro lo Sporting Lisbona, infatti, Allegri è stato costretto a sostituire per infortunio Gleison Bremer, uscito dal campo al 71': per il basiliano, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di un problema al flessore.