Sono 25 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, per la gara contro l'Inter di stasera, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia. In lista spicca il nome di Federico Chiesa, recuperato come annunciato dal tecnico toscano nella conferenza stampa di ieri. Ecco l'elenco completo:

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli, 45 Barrenechea.