Qui Juve – Contro l’Inter tornano Chiellini, Danilo e Cuadrado. Ok Dybala

L'argentino ha smaltito l'infortunio e punta a tornare tra i convocati di Allegri per il Derby d'Italia

In vista della partita contro l'Inter, Allegri potrà contare anche su Dybala. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'argentino ormai ha smaltito l'infortunio muscolare dello scorso 26 settembre e si candida per andare almeno in panchina. Dal 1' dovrebbe rivedersi Chiellini, rimasto in panchina ieri contro lo Zenit. Stesso discorso per Danilo e Cuadrado. Ballottaggio in mezzo tra Bentancur, che ha speso molto nelle ultime sfide, e Arthur, in netta crescita. In attacco, Chiesa e Morata.