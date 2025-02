E' ripartita oggi, dopo il giorno di riposo concesso ieri al gruppo da Patrick Vieira, la preparazione del Genoa in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato sera a San Siro. A Villa Rostan, sotto gli occhi della dirigenza, i rossoblu si sono concentrati con particolare attenzione sulla parte tattica, anticipata dall’attivazione in palestra e basata su addestramenti per reparti, esercitazioni per le due fasi e una partitella a campo ridotto, con tiri in porta.