Al centro sportivo di Multedo, dopo la sessione in sala video e il riscaldamento in palestra, Alberto Gliardino ha diretto l'ultimo allenamento prima della sfida con l'Inter incentrandolo sulla tattica, le palle inattive e le prove balistiche, sotto gli occhi dei dirigenti. Surplus di lavoro per la batteria dei portieri. Dopo la sessione, il gruppo al completo, visti i recuperi di Mateo Retegui e Junior Messias, ha raggiunto in pullman la sede del ritiro in centro città, dove trascorrerà le ore che rimangono, con l’intermezzo della rifinitura di venerdì mattina, prima del trasferimento al Ferraris.