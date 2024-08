Si avvicina il momento di tornare a giocare in Serie A, con la prima giornata in programma già da domani. La prima sfida sarà Genoa-Inter delle 18.30, a cui i rossoblu si presentano con qualche dubbio di formazione. In difesa dovrebbero giocare De Winter, Bani e Vasquez, a centrocampo Badelj in mezzo e ai suoi lati due tra Malinovskyi, Thorsby e Frendrup. Davanti probabile coppia d'attacco Messias-Vitinha.