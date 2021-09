Qui Fiorentina – Pulgar ko, Nico Gonzalez verso la panchina: la probabile

L'attaccante argentino è reduce dal risentimento all'adduttore accusato nei minuti finali del primo tempo di Genova

Venuti è rientrato in extremis nell'elenco dei convocati, mentre è uscito Pulgar per affaticamento muscolare: il cileno e Castrovilli saranno assenti contro l'Inter. Italiano dovrebbe comunque confermare Odriozola a destra, mentre in attacco il grande dubbio riguarda Nico Gonzalez: l’esterno argentino viene dal risentimento all’adduttore accusato nei minuti finali del primo tempo di Genoa-Fiorentina con conseguente cambio all’intervallo e la sensazione è che resterà almeno inizialmente in panchina. Al suo posto Saponara o Sottil.