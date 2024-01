Questa sera, dopo un mese abbondante ai box, si rivedrà in campo Nico Gonzalez. Un recupero fondamentale per Vincenzo Italiano che, però, stando a quanto filtra a poche ore da Fiorentina-Inter, non lo rischierà dal primo minuto ma lo schiererà a gara in corso. Per il resto, la formazione viola è praticamente fatta: sarà Riccardo Sottil a completare il trio di trequartisti con Giacomo Bonaventura e Jonathan Ikoné alle spalle di Lucas Beltran. In mezzo al campo spazio a Arthur-Duncan, con Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi a formare l'ultima linea davanti a Pietro Terracciano. Lo riporta La Nazione.